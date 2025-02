Carlos Palacios se hizo rápidamente un nombre importante en Boca Juniors a base de sus condiciones dentro de la cancha. Ya marcó su primer gol, de gran factura ante Huracán, e ilusiona al hincha ‘xeneize’ con grandes cosas.

Y Juan Román Riquelme, presidente del cuadro ‘azul y oro’, reveló el momento cuando quedó totalmente encantado con el fútbol de la ‘Joya’, de 24 años.

“Hacía ya bastante tiempo que queríamos traer a Palacios. Ya nos gustaba y nos terminó de convencer cuando nos tocó jugar con Colo Colo. Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 minutos, nos hizo un lío bárbaro“, declaró a TNT Sports Argentina.

Al partido que hace mención el ídolo del Club de La Ribera se disputó el 3 de mayo del 2023 en el Estadio Monumental, con triunfo para Boca por 2-0.

A la hora de definir futbolísticamente al formado en Unión Española, Riquelme señaló que “se posicionaba bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota y lo demostró en el gol frente a Huracán (triunfo por 2-1). Palacios tiene cosas de número 10“.

Para terminar, el mundialista con la ‘albiceleste’ en Alemania 2006 sorprendió al confesar sobre el delantero chileno que “hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito. Y me da mucha felicidad, porque hace rato que Palacios quería llegar”.

“Es un chico que se merece que le vaya bien y se le ve contento“, cerró.

Palacios debió ser internado a comienzos de semana en Buenos Aires por complicaciones derivadas de una gastroenteritis. La ‘Joya’ ya fue dada de alta y podría ver acción en la presente jornada ante Banfield por el Torneo de Apertura argentino (20:00 horas).