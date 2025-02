El delantero chileno Ben Brereton volvió a marcar para el Sheffield United, que este miércoles derrotó en casa el Middlesbrough y sigue segundo en la Championship (segunda división de Inglaterra).

‘Big Ben’, que en el último partido había entregado una asistencia, anotó su segundo gol desde que retornó a los ‘Sables’ y sigue pidiendo titularidad.

Esta vez, el seleccionado de La Roja recibió a los 75 minutos un preciso pase de su compañero Sydie Peck y definió sutilmente ante la salida del arquero rival.

Vale mencionar que Ben Brereton llevaba apenas ocho minutos en cancha, ya que había reemplazado a Jesuran Rak-Sakyi a los 67′.

Con la victoria, Sheffield United llegó a 67 puntos y sigue segundo en la Championship, a solo dos unidades del líder Leeds United (69).

76' – It's an UNBELIEVABLE ball from Sydie which unleashes BBD in behind and he finishes it off with a lovely chip 🍟

⚔️ 2-1 🔵 | #SHUMID https://t.co/H3BflBtFxc

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 12, 2025