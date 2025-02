Leonardo Gil, volante argentino-chileno de 33 años, se unió a Huracán en enero de 2025 tras no ser parte de los planes de Jorge Almirón en Colo Colo. A pesar de buscar renovar con el \'Cacique\', una oferta insatisfactoria llevó a su liberación y posterior fichaje con el \'Globo\' por dos años. Gil se destacó rápidamente como pieza clave bajo la dirección de Frank Kudelka, quien elogió su versatilidad y personalidad. La dupla que forma con Matko Miljevic en el mediocampo ha fortalecido al equipo, buscando mantener el equilibrio en todas las áreas del campo. Huracán se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors en su próximo desafío el miércoles 12 de febrero en la Liga Profesional Argentina.

Leonardo Gil llegó en enero de 2025 a las filas de Huracán de Argentina, luego de no ser considerado en los planes de Jorge Almirón en Colo Colo para la presente temporada.

El volante argentino-chileno de 33 años buscaba renovar en el ‘Cacique’, pero desde Blanco y Negro entregaron una oferta muy por debajo de lo que el ‘Colo’ esperaba.

Así, el centrocampista mixto quedó libre y fue reclutado por el ‘Globo’ con un contrato por dos años. A Gil le bastó pocos partidos para convertirse en una pieza fundamental del elenco que dirige Frank Kudelka.

Y justamente el otrora entrenador de Universidad de Chile, Newell’s y Lanús, entre otros equipos, llenó de elogios al exjugador albo.

“Gil es un revulsivo, no sabes por dónde está. Lo encuentras por todos los lugares de la cancha… Es un todoterreno, está muy bueno su desorden porque el rival no sabe por dónde aparece. Pero nosotros debemos tener orden por si el ataque no prospera”, dijo.

Incluso, el DT destacó un momento protagonizado por Gil y el seleccionado estadounidense Matko Miljevic, nuevo fichaje proveniente de Newell’s, durante un penal en el triunfo sobre Tigre (2-0).

“Gil agarró la pelota, se comió todas las charlas de los jugadores rivales. Y a la hora de patear, liberaron a uno y el otro se fue. Habla a las claras de su personalidad”, expresó.

Además, Kudelka se refirió al nuevo tándem en la zona media, conformada por Gil y Miljevic. “No compararé con los chicos que ya no están, pero ahora tenemos una mixtura más sólida en el mediocampo, que es lo que tratamos de buscar”, señaló.

“Queremos tener el equipo bien parado en caso de perder la pelota. O si, transita de área a área como nos pasó varias veces”, sentenció.

El próximo desafío de Huracán será este miércoles 12 de febrero, cuando desde las 20:00 horas visite a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina.