Alexis Sánchez solo se debió conformar con ver desde el banco el empate del Udinese a un gol en su visita al Napoli, en cruce válido por la 24ª fecha de la Serie A italiana 2024-2025.

Pese a estar ansioso por demostrar su cartel de jugador desequilibrante, tal como lo hizo en el Arsenal y en el Marsella, el delantero chileno no fue considerado, nuevamente, por el entrenador de origen alemán Kosta Runjaić.

La nueva suplencia del ‘Niño Maravilla’ no gustó para nada en los hinchas del elenco de Friuli y, principalmente, al aficionado chileno que espera ver en acción al tocopillano.

“Ese equipo ‘chico’ no te merece”, “¿Para qué lo contratan si no lo ponen? Este DT es un desastre”, “Alexis debe salir de Udinese” y “Ya es tiempo de pensar en Sudamérica, no se te respeta como el ídolo que eres en ese equipo diminuto”, fueron algunos de los comentarios.

En duelo disputado en el estadio ‘Diego Armando Maradona’, el local se colocó en ventaja con anotación de cabeza de Scott McTominay, a los 38 minutos.

No pasaron ni 2 minutos cuando el dueño de casa, en una serie de desastres defensivos, se vio superado. A los 40’, Jurgen Ekkelenkamp desenfundó un derechazo letal desde la frontal y sorprendió con el gol de la noche para los bianconeros.

Con este resultado, Napoli se mantuvo al frente de la clasificación con 55 unidades, mientras Udinese se estacionó en el décimo puesto de la tabla con 30 puntos.

La molestia de los hinchas por la suplencia de Alexis Sánchez

@Udinese_1896 porque el DT no pone a @Alexis_Sanchez ? Para q lo contratan ?? Este DT es un desastre . No tiene idea de fútbol…Lucas es un desastre — alejandro (@ale_unquinto) February 9, 2025

Que triste ver @Alexis_Sanchez ni opción de cambio 🇨🇱🥺 — Manuel.Molina86 (@ManuelMolina86) February 9, 2025

Alexis Sánchez ese equipo CHICO no te merece. Dt cagon y equipo cagón, juegas más en el colo o la u y tú decides cuando juegas… pic.twitter.com/wujoAldoHZ — Juan Carlos (@Jvvnkaaa) February 9, 2025

El peor error en la vida de Alexis Sánchez fue haberse ido del Marsella. Pasan los años, y más pesa esa horrenda decisión — Patricio Erlandsen (@PatricioErland) February 9, 2025

DT de Udinese es un desastre. No le gusta poner en cancha a Alexis Sánchez ? Está lesionado ??? Realmente no se entiende porqué no lo pone ! Malísimo este DT @ESPNDeportes — alejandro (@ale_unquinto) February 9, 2025

Un allenatore deve essere molto ignorante per lasciare in panchina il grande Alexis Sanchez, un giocatore di talento. — Ric the saint andate Gareca ctm!!!! (@ricthesaint) February 9, 2025

Con esta consideración del DT de Udinese a Alexis Sanchez, no me extrañaría que no continúe la próxima temporada en el club italiano.

Él quiere jugar. pic.twitter.com/S7hZUvhq9n — Gerente Técnico Azul (@GteTecAzul) February 9, 2025