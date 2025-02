El portero Agustín Marchesín, con amplia experiencia en México y la Selección Argentina, se unirá a Boca Juniors en 2025, compartiendo equipo con Carlos Palacios. Marchesín recordó su frustrado paso por la Albiceleste durante el proceso de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, donde, pese a haber sido convocado por Jorge Sampaoli, finalmente no fue incluido en la lista final, lo que considera como "lo más duro de su carrera". El arquero expresó su decepción por la situación, destacando la importancia de cumplir con las expectativas generadas al recibir la convocatoria. Este episodio rememora la polémica vivida por Marcos González en La Roja en 2014, quien acusó a Sampaoli de no cumplir la promesa de llevarlo al Mundial de Brasil a pesar de invitarlo a entrenar con él en Flamengo.

Agustín Marchesín compartirá plantel este 2025 con Carlos Palacios en Boca Juniors. Tras su arribo, el portero, de vasta experiencia en México, Portugal, España, Brasil y la Selección Argentina, recordó su paso por la Albiceleste bajo el mando de Jorge Sampaoli.

Convocado en 2018 a la escuadra trasandina, el jugador se ilusionó en aquel entonces con la posibilidad de estar en el Mundial de Rusia. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

“Estuve los cuatro años de las Eliminatorias. Me llamó (Sampaoli) para decirme que iba a estar en la lista y después no estuve, fue raro. Me perdí hasta el nacimiento de mi hijo”, contó.

Ahondando en su sentir, Marchesín aseveró que le dolió estar fuera de un Mundial, a tal punto, de que lo califica como “lo más duro de mi carrera”.

“Es muy difícil hablar del entrenador (Sampaoli), pero cuando juegan con la ilusión de uno, de llamarte, de decirte que vas a estar en la convocatoria, que vas a estar en la lista… Fueron muchas cosas, muchos factores que influyeron más aún en el dolor”, complementó.

Aquel caso, además, revive lo que pasó en La Roja con Marcos González, quien en 2014 acusó que el casildense no lo convocó a la Copa del Mundo de Brasil pese a que, en su momento, aseguró que el propio DT le dijo “vente de Flamengo a entrenar conmigo y te llevo al Mundial”.