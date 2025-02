Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El volante chileno Rodrigo Ureña seguiré en Universitario de Lima para la temporada 2025, tras no concretarse su traspaso al Belgrano debido a que el club argentino no cumplió con el pago acordado a tiempo. A pesar de especulaciones sobre un posible arrepentimiento por su experiencia en el estadio del Belgrano, Ureña negó esta versión en redes sociales. Universitario había fijado un plazo para recibir el monto acordado, que no fue cumplido por el equipo argentino, que debía cancelar una cláusula de salida de 600 mil dólares. Se espera que Ureña llegue a Lima este miércoles para reintegrarse a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Fabián Bustos.