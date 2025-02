Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Udinese tiene poco tiempo para definir el futuro del delantero chileno Damián Pizarro, quien ha tenido escasa regularidad en la temporada 2024-2025. En el cierre del mercado de pases en la Serie A, se están llevando a cabo conversaciones avanzadas entre Udinese y AC Reggiana de la Serie B italiana para un posible préstamo del jugador de La Roja Sub 20. Pizarro busca más minutos en Europa y ve con buenos ojos la posibilidad de ser cedido para regresar en el futuro con más actividad. El jugador no encaja en los planes del DT Kosta Runjaić, y a pesar del interés previo de Sassuolo, las negociaciones no prosperaron. AC Reggiana, actualmente en duodécimo lugar en la Serie B sin opciones de ascenso, aparece como un destino potencial para el joven delantero.