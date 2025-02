Carlos Palacios brilló en la jornada de día domingo en el fútbol argentino, luego de marcar un golazo ante Huracán, tanto que ayudó a la reñida victoria de Boca Juniors por 2 a 1 ante el ‘Globo’.

Su ejecución fue rápidamente comentada en toda Argentina, donde los medios trasandinos ensalzaron su actuación y lo tildaron como el jugador del partido.

Tras esto, Palacios habló con SportsCenter en donde detalló tras anotar que “es un sueño cumplido (…) La semana pasada me había quedado una parecida y tiré el centro atrás. Muchos me dijeron que le pegara al arco. Esta vez, cuando vi al arquero achicar, la cambié al segundo palo. Contento por anotar en este estadio”.

Posteriormente reveló el motivo de celebrar como ‘Topo Gigio’, algo que realizó en homenaje a Juan Román Riquelme.

Con relación a esto apuntó que “lo veía cuando celebraba así sus goles en La Bombonera. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que le había pegado de suerte, pero feliz”.

“Son sueños que uno tiene, a cualquier jugador le encantaría jugar acá y convertir un gol”, finalizó.

