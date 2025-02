El chileno Carlos Palacios brilló en su debut goleador con Boca Juniors al marcar su primer tanto con la camiseta xeneize en el duelo contra Huracán por la tercera fecha del torneo de Apertura argentino. El gol llegó en el minuto 22 del segundo tiempo, rompiendo así el empate momentáneo. A pesar de la igualdad inicial de Huracán y un gol de Edinson Cavani, Palacios logró la victoria para los dirigidos por Fernando Gago. Además, cabe resaltar la particular celebración de Palacios imitando a Topo Gigio, un icónico gesto dentro del club.

Carlos Palacios está teniendo un más que positivo arranque en su viaje como jugador de Boca Juniors, camino que este domingo lo vio marcar su primer gol con la camiseta oro y cielo.

En duelo válido por por la tercera fecha del torne de Apertura del fútbol en argentina y ante el club Huracán, el delantero chileno tuvo su estreno en las redes.

Corría el minuto 22 del segundo tiempo cuando el chileno se hizo presente en el marcado, en un partido entre el xeneize y el globo que se encontraba igualado. Había abierto la cuenta a los 19′ Edison Cavani de tiro libre en el primer tiempo -con desvío en Leonardo Gil incluído-, y la igualdad momentánea la marcó Marco Pellegrino a los 30′.

El equipo dirigido por Fernando Gago estaba volcado en busca del gol que desnivelara el marcador, y un ataque por el sector izquierdo de la ofensiva bostera encontró a Palacios descubierto en plena área chica.

Con un toco sutil de borde interno, el ex Colo Colo ubicó el balón lejos de las manos del ex Universidad de Chile, Hernán Galíndez, quien no pudo evitar o inevitable. Golazo de la ‘Joya’.

Gol que a la larga significó el triunfo del equipo presidido por Juan Román Riquelme, y que contó además con otro chileno entre los titulares, el volante Williams Alarcón.

Cabe destacar que en su celebración, precisamente Palacios celebró como el mítico 10 del xeneize, con sus manos tras las orejas, imitando a Topo Gigio.

Así fue el primer gol de Carlos Palacios en Boca Juniors

🇨🇱EL PRIMER GOL DE CARLOS PALACIOS CON LA CAMISETA DE #BOCA: GOLAZO.pic.twitter.com/ITo2zArsfq — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) February 2, 2025