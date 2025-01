Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El delantero chileno Alexis Sánchez no logra consolidarse como titular en el Udinese, habiendo sido suplente en el último encuentro ante AS Roma, ingresando recién en el minuto 77. A pesar de haber sido homenajeado por sus 100 partidos en el club, se le vio serio y con rabia. El director deportivo del equipo, Gianluca Nani, destacó las cualidades de Sánchez y su regreso tras una lesión muscular, mostrando optimismo respecto a su aporte futuro. Por otro lado, se evaluó la posibilidad de enviar a préstamo al joven atacante chileno Damián Pizarro, actualmente en La Roja Sub 20, para que adquiera experiencia y regrese con más rodaje al Udinese.