Eduardo Vargas ya posó con la camiseta de Nacional de Uruguay, su nuevo club, al que llega con altas expectativas y con la esperanza de asumir un rol más protagónico tras su último paso por el Atlético Mineiro de Brasil.

Rápidamente, el chileno emitió sus primeras palabras como futbolista del ‘Bolso’ e incluso contó, que el director técnico de La Roja, Ricardo Gareca, fue clave en la operación.

“Hablé con él hace dos días, me preguntó por mi situación, porque sabía que estaba sin equipo. Conversamos sobre lo que se viene para la selección, que será un año muy importante, y me dijo que él necesitaba que yo estuviera en un club. Él me dio la opción de entrenar en Juan Pinto Durán mientras me decidía, pero le dije que esto se iba a cerrar rápido y que iba a llegar a un club”, dijo el atacante nacional.

‘Turboman’, quien será dirigido en suelo charrúa por el cuerpo técnico y también por el ex DT de la Selección Chilena, Martín Lasarte, se refirió a los detalles de su arribo.

“No fue de mucho pensar. Mi representante me llamó y le di el sí. Ya estaba un poco cansado de estar viajando mucho y de tener muchos partidos seguidos, quería cambiar de aires y salió la posibilidad, le di el sí de una”, comentó.

Por último, el delantero reconoció que Rómulo Otero fue otro de los agentes claves para su fichaje por Nacional, al ser el futbolista venezolano cercano a él desde que ambos coincidieron en el Mineiro.

Eduardo Vargas, ahora, espera poder debutar pronto con el gigante uruguayo. Precisamente, aquello podría ocurrir de inmediato, al enfrentar el equipo de Montevideo a su clásico rival, Peñarol, por la Supercopa Uruguaya el próximo domingo a las 20:30 horas en el Estadio Centenario.