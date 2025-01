Ben Brereton sorprendió hace algunos días protagonizando un cambio de equipo, buscando una oportunidad de poder recuperar la confianza y fue Sheffield United el elenco que no dudo y consiguió su préstamo para sacarlo del plantel de Southampton.

A solo 24 horas de cambiar de equipo, el inglés-chileno ya es contemplado por el DT del Sheffield United y en el duelo de esta tarde, válido por la fecha N°28 de la Championship (Segunda División de Inglaterra), Brereton ya se encuentra entre los suplentes para el partido ante Swansea.

Una nueva oportunidad para ‘Big’ Ben, quien sufrió estando entre las filas del Southampton, elenco que no la pasa para nada bien en Premier League y por ahora, se encuentra condenado al descenso, luego de acumular 6 unidades en 22 fechas disputadas hasta ahora.

Cabe destacar que en el duelo que disputará Sheffield ante Swansea, Lawrence Vigouroux se encuentra como titular indiscutido en el cuadro galés, uno de los pocos que compite en Inglaterra.

De esta forma, a 24 horas de su cambio de equipo, Ben Brereton tendrá la oportunidad de poder disputar minutos con una camiseta que le acomoda, luego de su primer paso por los ‘Sables’ en la temporada anterior, donde se consagró como el goleador del equipo con seis goles y una asistencia en seis meses.

El duelo arrancará a eso de las 16:45 horas en el estadio Liberty Stadium de Gales.

Two changes from Saturday 📋#SUFC | #SWASHU pic.twitter.com/p0QW9LF7EL

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 21, 2025