Boca Juniors derrotó este miércoles por 2-0 a Juventude de Brasil, en un amistoso de pretemporada, donde debutó el chileno Carlos Palacios con la camiseta xeneize.

Con goles de Kelvi Gomes, en contra de su valla, y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel, Boca logró un triunfo en un encuentro que se disputó en el Estadio Único de San Nicolás.

El chileno Palacios, ex Colo Colo ingresó en el segundo tiempo y fue la única incorporación que estrenó Boca en este amistoso internacional.

Se le vio movedizo, sin miedo al escenario y siempre como opción de pase por todo el frente de ataque.

Además, estuvo presente en la jugada del segundo gol de Boca Juniors, en la que molestó al central, permitiendo que se liberara el espacio por donde entró Merentiel para decretar el 2-0 definitivo.

El Xeneize, conducido por Fernando Gago, tendrá el próximo miércoles su primer partido oficial cuando enfrente al Argentino de Monte Maíz por la primera jornada de la Copa Argentina.

Una vez terminado el encuentro, las reacciones al estreno de Carlos Palacios con la camiseta de Boca Juniors no se hicieron esperar.

“Jugó todo el segundo el tiempo. De menor a mayor. Cuando entró en confianza se vio su mejor versión”, aseguró el medio partidario del Xeneize “Planeta Boca Juniors” que lo evaluó con nota 5.

En tanto que TyC Sports lo calificó con la tercera nota más alta del equipo, un 6, asegurando de Palacios que “cuando la pelota la manejó él, Boca jugó a otra cosa. Nos dejó la sensación de que será clave este año”.

Por último, Diario Olé lo calificó con un 5 y destacó que el delantero chileno “entró para jugar todo el ST en lugar de Janson. Le metió un buen centro atrás a Giménez”.

Los hinchas tampoco dudaron en elogiar a Carlos Palacios en redes sociales:

Lo poco que la toco me pareció muy bueno mayormente bajando casi a la par del 5 para crear juego, lástima que estos hdp perdían a cada rato la pelota o no se la pasaban si no podría haberse mostrado más.

— AgustínLFC. (@Agustin_LFC) January 16, 2025