El futbolista chileno Gonzalo Tapia vive días agitados en Argentina. Tras firmar en River Plate, el atacante ya empieza a sentir la presión de defender la camiseta de un gigante del vecino país.

Sin embargo, esa misma responsabilidad se ha transformado en una especie de ‘motor’ que tiene al exUniversidad Católica totalmente entusiasmado por debutar. “Fui a ver el Monumental al segundo día. Es hermoso. Espero que ya esté lleno para jugar”, expresó en entrevista con ESPN.

Tapia, además, fue consultado por otro nacional que llegó sin tanto ruido y acabó siendo ídolo del ‘Millonario’, Marcelo Salas, y pidió evitar comparaciones.

“Salas es un grandísimo jugador, no hay comparación con él y la carrera enorme que hizo. Un enorme jugador chileno, que nos representa a todos lados donde vamos. Un tremendo jugador”, afirmó.

“La verdad que de repente uno se pone a pensar, ver videos de Salas, lo que generó en el Mundo River. Pero creo que cada uno tiene su propio camino. Quiero empezar de a poco, quiero hacer una buena pretemporada, empezar con el pie derecho, debutar, estar con la gente. Estar en este mundo que es distinto”, acotó.

En la misma nota, Tapia también reveló que fue felicitado por Alexis Sánchez tras confirmarse su arribo a River. “Más que nada me felicitó por venir acá, me mandó un par de mensaje. Estaba muy contento. Me dijo todo lo difícil que es estar acá y todo lo que conviene de estar en Mundo River. Me mandó felicitaciones, dijo que estaba orgulloso de mí”, explicó.

Finalmente, junto con asegurar que “me decidí a venir apenas me llamaron de River”, el delantero chileno contó qué le ha pedido el entrenador Marcelo Gallardo: “Quiere que venga haciendo lo mismo de siempre, pero que me acostumbre rápido. Es otro ritmo y lo voy sintiendo. Debo acoplarme más a mis compañeros, estar más metido en el grupo, pero todo eso lo voy a ir ganando en la pretemporada”, cerró.