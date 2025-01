Udinese se quedó sin pólvora al igualar sin goles ante Hellas Verona en la Serie A italiana. Alexis Sánchez ingresó desde la banca pero no pudo marcar la diferencia, mientras que Suat Serdar fue expulsado al minuto 71. El equipo de Udine no logró vencer al portero Lorenzo Montipò y el partido terminó 0-0. Con este resultado, Udinese se mantiene noveno con 25 puntos y se prepara para enfrentar al Atalanta el sábado 11 de enero.

El Udinese se quedó sin pólvora este sábado al igualar sin goles ante el Hellas Verona. En un duelo válido por la decimonovena fecha de la Serie A italiana, el elenco de Friuli contó con la presencia de Alexis Sánchez, que ingresó desde la banca al minuto 77.

Poco pudo hacer el chileno, quien otra vez no estuvo presente en el once inicial. El otro jugador nacional, Damián Pizarro, finalmente no ingresó. En cancha, por otra parte, ambos elencos no se sacaron ventajas y el equipo del ‘Niño Maravilla’, pese a haber jugado con un jugador más tras la expulsión de Suat Serdar al 71′, careció de efectividad.

Antes, al minuto 51, Hassane Kamara tuvo la gran opción de gol a favor del elenco blanquinegro, pero envió su lanzamiento a las nubes.

Buscó y buscó el conjunto de Udine, que no logró batir la resistencia del portero del Hellas Verona, Lorenzo Montipò, que destacó por sus intervenciones.

De esta forma, Udinese y Hellas Verona firmaron un opaco 0-0. Con este resultado, el equipo de Alexis Sánchez sigue noveno en la Serie A italiana con 25 puntos y en la fecha siguiente, deberá recibir al Atalanta, en un duelo fijado para el próximo sábado 11 de enero.