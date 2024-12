Gustavo Quinteros, extécnico de Universidad Católica y Colo Colo, asumió un nuevo desafío y ya fue presentado como nuevo estratega de Gremio de Brasil.

Tras ser campeón con Vélez Sarsfield de la Liga Profesional Argentina, ahora el DT buscará que el ‘Tricolor’ de Porto Alegre retome sus mejores años en un año donde disputará Copa Sudamericana.

Y para eso, según revela el medio brasileño Gaucha ZH, Quinteros habría exigido la contratación de un defensa chileno.

Se trata de Benjamín Kuscevic, quien este año tuvo una gran temporada con Fortaleza, club en el que estuvo cedido desde el Coritiba.

Si Fortaleza no hace uso de la compra del chileno, el Coritiba podrá empezar a negociar libremente con el ex Universidad Católica y ahí Gremio tomaría la delantera.

“El defensor que fue campeón con Gustavo Quinteros en Chile está en la mira de Gremio”, destacó el citado medio.

TRAJETÓRIA VITORIOSA 🌎🇪🇪 Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros acumulou conquistas na América do Sul:

🇧🇴 3x Campeão Boliviano e Campeão da Copa de Invierno

🇪🇨2x Campeão Equatoriano

🇨🇱2x Campeão Chileno, 2x da Copa Chilena e 2x da Supercopa do Chile

🇦🇷Atual Campeão Argentino… pic.twitter.com/DAFRT9xlRb

— Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2024