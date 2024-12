El arquero chileno Laurence Vigouroux cometió un increíble error el domingo en el duelo de su equipo, el Swansea, ante el Luton Town por la 24ª fecha de la Championship League de Inglaterra.

El ex jugador de Everton de Viña del Mar y parte de La Roja de Ricardo Gareca quiso salir jugando en el arranque de la brega, pero su pase fue interceptado en el área por un rival, quien no falló para poner el 1-0 parcial para el forastero.

El tanto lo anotó Carlton Morris a los 5 minutos de juego en el Liberty Stadium. Finalmente, el local reaccionó en el complemento y ganó de manera agónica el partido con los tantos de Gonçalo Franco (38’) y Myles Peart-Harris (90+1’).

Tras el encuentro, el portero de 31 años hizo un mea culpa y valoró la reacción de sus compañeros en la segunda fracción. “Los chicos han estado increíbles. Se merecieron los 3 puntos y me sacaron de un apuro. Fue mi culpa”, escribió en redes.

Boys incredible today. Deserved the 3 points, dug me out a hole.

My fault 🤦🏽‍♂️, we go again! 🦢❤️ pic.twitter.com/j8AgmPLsg7

— Lawrence Vigouroux (@LawrenceV93) December 29, 2024