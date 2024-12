A fines de 2023, con 17 años, Crescente Camus decidió darle un giro a su vida deportiva. Tras llegar a Universidad Católica con 12 años, a la escuela, y mantenerse en el club con el paso del tiempo, consideró que si quería triunfar como futbolista debía buscar un fútbol más competitivo. Así acabó llegando a prueba a Chacarita Juniors, en Argentina.

Importante para tomar la decisión fue Rubén Dundo, exjugador y su entrenador personal, tanto a nivel de contactos como para animarlo a cruzar la Cordillera de Los Andes.

“Él me dice que busquemos desafíos internacionales, que tenía algunos contactos y que me veía sobresaliente. Y salió la posibilidad de Chacarita. Estuve un mes a prueba, me fue bastante bien”, explica a BioBioChile.

“Me dijeron que volviera a arreglar mi salida y después llegué a la Sub18 de Chaca, y ahí los convencí ya totalmente y me ficharon oficialmente para este año, en febrero”, agrega.

De ahí en más, en lo deportivo, casi todo ha sido alegría para Camus. Con la camiseta y el 4 en su espalda, se ganó rápidamente un espacio en el plantel ‘funebrero’, ganó un título y hasta fue elegido en un portal especializado como uno de los 100 mejores futbolistas de las inferiores del vecino país.

Debutar en primera y el ‘ADN Chaca’: “El que juega acá está preparado para jugar en cualquier liga del mundo”

Luego de una exigente temporada, con la que llegó a semifinales en la Sub18 y terminó siendo promovido a la Reserva -el paso previo para debutar en el primer equipo-, donde fueron campeones de su categoría, Camus aspira a más. Se ilusiona. Pero paso a paso.

¿Qué fue lo primero que notaste cuando debutaste allá? ¿Qué diferencias hay con inferiores en Chile?

Que el fútbol argentino es un poco más de roce, agresivo, exigente y rápido, futbolísticamente hablando, en comparación al fútbol chileno. Eso principalmente.

¿Y cuánto demoraste en adaptarte? ¿Te costó mucho?

La verdad me pude integrar súper bien, tanto al plantel como al club. No tuve problemas para integrarme a las dinámicas o trabajos físicos. Eso porque también yo me preparé con un entrenador argentino (Dundo) para estar a la altura, entonces el tema de la adaptación no me costó mucho.

¿Y cómo resumirías el año, entonces?

Después de adaptarme, ya a lo largo del año, partido a partido, hubo un aumento de rendimiento deportivo y fui ganando confianza. Ya en el plantel, con la Sub18 llegamos a semifinales y como en agosto me promovieron al plantel de reserva, donde logramos ser campeones, del segundo fase del torneo.

Y así acabaste siendo elegido entre los 100 mejores de las inferiores en Argentina…

Sí, resulta que están los Premios HI que son famosos en Argentina, de la cuenta Historias de Inferiores. Es una cuenta que promueve el fútbol juvenil. Y se hizo un premio del mejor del año. En todo el fútbol argentino hicieron una selección, en una plataforma que evalúa el rendimiento deportivo de cada jugador, y salí elegido entre los cien de todo el fútbol argentino.

¿Qué dicen los entrenadores de ti? ¿Lo que más destacan?

Dicen que soy un jugador muy enfocado en el fútbol, que soy muy profesional, muy comprometido, responsable, me sacan eso y se lo dicen también a sus padres. Me dicen que todo eso hace a un buen jugador.

Ahora que estás en reserva ¿Te han citado a entrenar con el primer equipo?

Este 2024 no se dio. Me han conversado. Pero estoy convencido que pronto se va a dar.

¿Muchas ganas de que llegue ese debut principal?

Sí, mi objetivo a corto plazo es debutar en la Primera de Chaca.

Se sabe que Chacarita es un club muy de zona popular ¿Cómo se vive eso en primera persona?

Mira, estar en Chacarita… el que juega en Chacarita yo creo que está preparado para jugar en cualquier liga del mundo, o cualquier equipo del fútbol argentino o lo que sea. Porque el jugador ADN Chaca, que también me han dicho que lo tengo, es un jugador agresivo, con potrero, veloz, atento, avispado, buen remate, es un jugador completo. Y el sentido de pertenencia que tiene la hinchada con el club también es tremendo. Tiene una muy buena hinchada, muy popular, y digamos que Chaca es un equipo que históricamente es muy grande, que está en el ascenso, pero debería estar en Primera.

¿Y tienes un sueño a especial a cumplir con Chacarita en Argentina?

Me gustaría jugar en la Bombonera, encuentro que jugar allá debe ser de otro mundo.

¿Cómo logras triunfar en un fútbol como el argentino?

El esfuerzo y por mi staff de trabajo que es Rubén Dundo, que él me agarró en diciembre de 2022, mi entrenador personal. En Argentina tengo a otro entrenador personal que es Julio Gaona, que también fue jugador profesional, jugó en Colombia, Boca, Platense, es muy reconocido en Argentina. También tengo un mental coach, Giulio Baselli, que ha sido mi brazo derecho, que me ha potenciado la mentalidad y el enfoque en el que debe estar un deportista de alto rendimiento, y yo encuentro que en los tres años que llevo trabajando con él me ha sacado un potencial que se ha reflejado ya sea en mi forma de elaborar ideas, de responder, del tema mental y la mentalidad competitiva que me ha formado, como deportista de élite.

El gran anhelo de defender a La Roja, su referente Arturo Vidal y la opción de Deportes Concepción

Si bien debutar en la primera de Chaca es su objetivo inmediato, existe otro a corto plazo que Crescente también tiene en su cabeza: acelerar en su desempeño para llegar a La Roja.

El principal deseo de Camus es destacar al punto de convertirse en una alternativa para Nicolás Córdova y su Sub20. “Más porque viene el Mundial en Chile”, explica.

¿Te han llamado o ha existido algún acercamiento con la selección?

Hubo solo un acercamiento, de un scouting de la selección. Estuvimos conversando, le estuve pasando material, pero eso solamente.

¿De microciclos no has participado?

No, no me han llamado.

¿Te ves llegando a La Roja adulta a mayor plazo?

Sí, lo primero, el Sub20. Y a lo largo plazo, obvio. Yo siempre voy a estar a disposición de Chile cuando me necesite. Cuando me llamen voy a estar siempre. Siempre voy a defender a Chile, tanto en Eliminatorias, Copa América, Mundial, lo que venga. Siempre voy a estar para Chile.

¿Y cuáles son tus cualidades? ¿En qué posición te desempeñas?

Si bien Lateral-volante o lateral es mi posición inicial, soy muy poli funcional. Puedo jugar por toda la banda izquierda, de central, de cinco, de ocho y hasta de extremo. Soy ambidiestro.

¿Y te gustaría jugar en el fútbol chileno?

Yo como llegué a los 17 años a Argentina me gustó mucho el fútbol de acá y decidí terminar mi formación en el fútbol argentino, debutar en Chaca, que es mi club, y después partir a Europa. Esa es mi idea. Emigrar de Argentina a Europa y hacer una carrera consolidada en Europa.

Después, yo siempre estoy abierto a las posibilidades. Pero ese es mi deseo.

En su momento se habló de que podías llegar a Deportes Concepción por un convenio con Chacarita ¿Fue real?

Sí, la verdad, lo supe. Salió la oportunidad, pero como dije, yo tengo mi foco puesto en Argentina, quiero terminar mi formación, llegar a la Primera de Chaca y partir a Europa. Entonces el tema de Concepción llegó y yo dije ‘mi foco está acá’. Por lo mismo, no tengo el interés de ir allá.

¿Qué referentes tienes en el fútbol?

Tengo dos. Si me hablas de fútbol chileno es Arturo Vidal. La garra, la mentalidad, el estilo de él en la cancha me representa mucho, y así me lo dicen también. Y a lo que quiero aspirar como referente es Cristiano Ronaldo. El tema de la preparación, su estilo, me siento muy identificado con él.