Alexis Sánchez dejó buenas sensaciones en su redebut con el Udinese en la Copa Italia frente al Inter, pero su director técnico, Kosta Runjaic, aseguró que aún puede mejorar, por lo que su titularidad en el próximo duelo de Serie A ante Fiorentina no está asegurada debido a que el chileno aún no está en su mejor forma física. Runjaic destacó el esfuerzo del jugador pero advirtió que no se deben apresurar los tiempos, mencionando que Sánchez necesita adaptarse y trabajar más para llegar a su máximo nivel. En conferencia de prensa, el DT subrayó la importancia de estar en buena forma en el fútbol, reconociendo que el jugador aún no está al 100% y es necesario colaborar para que recupere su mejor nivel. En cuanto al próximo desafío contra Fiorentina, el entrenador elogió al rival y enfatizó la importancia de evitar errores. Alexis Sánchez se enfrenta al reto de consolidarse como pieza clave en el Udinese, trabajando para alcanzar su mejor versión y cumplir las expectativas del club y su entrenador.