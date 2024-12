Bruno Barticcioto se convirtió este domingo en el héroe de Talleres al anotar el único gol del encuentro ante Gimnasia, un 1-0 que le permite al ‘Matador’ alcanzar a Vélez Sarsfield en la punta de la Liga Profesional Argentina.

El formado en la UC y ex Palestino ingresó a los 76 minutos al campo, reemplazando a Matías Galarza, y tardó solo 240 segundos para darle la victoria al forastero en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El ariete nacional de 23 años capturó de zurda y de primera en el área un centro rasante de Miguel Navarro para romper el cero, en un partido ‘caliente’ y de constante ida y vuelta.

Tras el pitazo final, Barticciotto declaró a la transmisión oficial que “venía de partidos no tan buenos, no venía jugando tanto y me tocó hacer un gol bastante importante. Vi que había un espacio al medio, piqué a full y por suerte entró”.

Con este resultado y a una fecha del final, Talleres llegó a 48 unidades y alcanzó el puntaje del líder Vélez Sarsfield. Eso sí, la escuadra de Gustavo Quinteros cuenta con mejor diferencia de gol, +20 frente a +9 de la T, criterio de desempate si hay igualdad de puntos para definir el campeón.

Al rojo vivo quedó el torneo al otro lado de la cordillera, con solo una jornada por disputarse.

El gol clave de Barticciotto para Talleres