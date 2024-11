Gabriel Arias se encuentra gozando tras conseguir junto a Racing de Avellaneda la nueva edición de la Copa Sudamericana, trofeo que consiguió el guardameta chileno luego de vencer con La Academia a Cruzeiro el sábado pasado.

Tras el título continental, se han disparado los rumores de que Arias podría ser el reemplazo de Brayan Cortés en Colo Colo, luego de que el arquero titular de La Roja sigue manteniendo en incertidumbre su continuidad en el ‘Cacique’.

Lo cierto es que fue el propio Gabriel Arias quien habló con Radio La Red y explicó su sentimiento de no apartarse del cuadro trasandino.

En sus palabras, Arias detalló que “tengo 38 años ya. El año que viene espero seguir de la misma forma, me siento ágil, bien para entrenar con jugadores que tienen 10 años menos”.

Fue ahí donde destacó que busca seguir en Racing, diluyendo toda opción de arribar a Colo Colo.

Con relación a esto, Arias apuntó que “espero que el año que viene esté de la misma forma y una vez que termine el año veré si el club quiere que continúe”.

Por último sentenció que “sería lindo retirarme en Racing. Me han hecho sentir muy importante. Su gente, su día a día te marca”.

🧤🔵⚪ Gabriel Arias was key in goal to help @RacingClub claim #LaGranConquista! 🏆 pic.twitter.com/5LDvVXEz5l

— CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) November 28, 2024