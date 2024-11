El estratega chileno Manuel Pellegrini, al mando del Real Betis, criticó el estilo de juego del Getafe luego de un partido en septiembre, donde pese a ganar 2-1, expresó su descontento por la falta de espectáculo en la liga española con tantas simulaciones y cortes de juego. Esto provocó una respuesta del DT del Getafe, José Bordalás, quien defendió su estilo y afirmó que siempre busca el protagonismo, atacando y jugando en campo rival, con mentalidad ganadora. Bordalás interpretó las críticas como excusas tras buenos resultados, y señaló que no les da mucha importancia.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, no es de criticar a colegas. Sin embargo, el ‘Ingeniero’ explotó con el estilo de juego que desplegó el Getafe en un partido liguero de septiembre.

Pese a ganar el elenco verdiblanco ese duelo (2-1), el estratega chileno no dudó en lanzarle un ‘palo’ al DT del equipo madridista, José Bordalás, tras el choque en el Benito Villamarín.

“Acá en España se juega el mejor fútbol, pero el sentido del espectáculo no existe, son muchísimos los que están tirándose al piso, buscando la simulación, cortando el juego y jugando muy poco”, indicó.

Y no quedó allí. “Entiendo que el fútbol sea de viveza, de buscar faltas, pero todos tenemos una obligación importante de mejorar el sentido del espectáculo. Los jugadores, técnicos y árbitros tienen que colaborar para cortar estos equipos que solo vienen a buscar el resultado a como dé lugar, y creo que eso no es el fútbol”, agregó.

La respuesta de Bordalás a Pellegrini

El director técnico del Getafe salió al paso de los cuestionamientos del otrora entrenador del Real Madrid y Manchester City.

“He aprendido con el tiempo a interpretar las críticas como lo que son. Siempre llegan cuando mi equipo ha sacado un buen resultado, cuando ha ganado o ha empatado. Al final son excusas, única y exclusivamente”, apuntó en diálogo con Cadena Ser.

“En el Getafe y en todos los equipos que he dirigido hemos intentado tener el protagonismo en el partido, ser un equipo que defiende atacando y que juega en campo rival. Siempre he tenido una mentalidad ganadora”, añadió.

Para cerrar, el ex DT del Valencia, Alicante, Alavés y Hércules dijo que “no hago mucho caso a las críticas… La queja siempre es cuando sacamos un buen resultado, porque en los últimos partidos nos ha costado mucho sacar puntos y no hay ninguna crítica”.