Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, resaltó la importancia de la victoria ante el Celje en la Conference League, asegurando que su equipo no baja los brazos y que lo más relevante son los tres puntos. Pellegrini mencionó que el partido fue enredado y que fue meritorio no bajar los brazos a pesar de la falta de fútbol creativo. Además, reconoció las distintas actuaciones de su equipo en diferentes competiciones, destacando la actitud del equipo que no se rindió hasta el final. El chileno también señaló que es un error pensar en ganar por amplio margen en esta competición, destacando la importancia de la intensidad en todos los partidos.