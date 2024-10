Los últimos días en el plantel de Independiente en Argentina han sido muy turbulentos, luego de la filtración de una fiesta en un yate donde gran parte del plantel ‘Rojo’ fue visto bailando y disfrutando en un fuerte acto de indisciplina que trajo consecuencias y que ahora parece empapar a Felipe Loyola.

En primera instancia fueron tres los jugadores que fueron literalmente ‘cortados’ del plantel. Nombres como Marco Pellegrino, Diego Tarzia y Santiago Toloza fueron quienes tuvieron que ser eliminados de la nómina de Independiente para un vital duelo ante Godoy Cruz.

No obstante, con el correr de los días han salido más antecedentes y el mediático periodista argentino, Pablo Carrozza, fue el encargado de liberar imágenes en donde aparece la imagen de Felipe Loyola y otros jugadores de Independiente.

En concreto, en las nuevas piezas audiovisuales aparecieron: Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna y el chileno Felipe Loyola.

El detalle es que el lateral de la selección chilena no fue cortado como sus otros compañeros y de hecho, aparece en la convocatoria de Independiente para enfrentar este sábado a Godoy Cruz, encuentro vital por el sueño de ingresar a Sudamericana.

Hay que tener presente que a los primeros tres apuntados en la polémica se les castigó con ser ‘cortados’ de la convocatoria por el DT, Julio Vaccari.

Tras esto, el jugador en la polémica, Marco Pellegrino, detalló que “les escribo a los hinchas del Rojo para pedirles disculpas por lo acontecido en los últimos días. Estos errores sirven para seguir aprendiendo a ser profesionales”.

Un duro escenario al que se enfrentan los jovenes jugadores del ‘Rojo’ de Avellaneda y en donde ahora, ha sido vinculado el nombre de Felipe Loyola como uno de los implicados.

No se coman el verso de que fue solo Pellegrino, Tarzia y Toloza.

A ver si entienden que me importa muy poco lo que hace el plantel de CAI. De hecho me tuvieron que marcar a los jugadores porque no los conocía. Acá el tema es que les hicieron una emboscada desde adentro a Pellegrino y Tarzia, cuando estaban casi todos. En un rato más info.

— Pablo Carrozza (@pablocarrozza) October 26, 2024