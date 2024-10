Manuel Pellegrini atraviesa un complicado momento en el fútbol internacional con el Real Betis, ya que el equipo no logra despegar en la presente temporada, quedando muy lejos de sus anteriores actuaciones destacadas. Tras un empate ante el Copenhague en la Europa League, medios como El Desmarque y el Diario de Sevilla criticaron duramente al técnico chileno por la falta de regularidad de su equipo en el ámbito europeo. Marca también se sumó a las críticas, destacando la falta de ambición y resultados del Betis en la competición. Actualmente, el Real Betis se encuentra en la séptima posición en La Liga española, pero en la Europa League marcha en la vigésima séptima posición tras dos jornadas.

Un duro presente está teniendo Manuel Pellegrini en el fútbol internacional, luego de que en la actual temporada, su Real Betis esté muy alejado de las actuaciones que lo hicieron destacarse en las últimas campañas.

La última igualdad ante el Copenhague en Europa League es fiel reflejo de lo que le ha costado al ‘Ingeniero’ tener una regularidad con el cuadro ‘heliopolitano’, algo que ya comienza a pasarle la cuenta en suelo europeo.

Por ejemplo, el medio español El Desmarque, no tuvo piedad con el DT chileno tras la actuación de su equipo ante el elenco de Dinamarca y arremetió con todo contra Pellegrini.

En sus páginas apuntaron que “dio la sensación que su equipo se conformó con el 1-0 y eso terminó pagándolo caro. De eso también tendrá culpa el entrenador. En la previa del partido dijo que priorizaba LaLiga… quizás eso contagie al equipo”.

“Mala lectura en los cambios. Su Betis sigue siendo un don nadie en Europa. Así lo atestiguan los números”, finalizó.

Así también, el Diario de Sevilla no escatimó en duros dardos para el elenco de Manuel Pellegrini.

Con relación a esto, el medio ‘hispano‘ apuntó que “nueva decepción del Betis de Manuel Pellegrini en su cara europea. Venía comentando el Ingeniero que las derrotas ante Legia y Sevilla tuvieron cosas que no gustaron absolutamente nada, pero que se terminaron decidiendo por acciones puntuales como córneres o penales”.

“Hoy, volvió a ser una pena máxima la que ha privado de los tres puntos al cuadro bético. Pero esto va más allá. No hay caché europeo en absolutamente nadie de la entidad y las noches decepcionantes acostumbran a ser costumbres”, detallaron.

Por último y no menos fuerte, Marca lanzó en sus páginas: “Más de 47.000 personas fueron este jueves al Benito Villamarín con la ilusión de que su equipo se reenganchara a la Conference tras la decepción del estreno en Varsovia. Sin embargo, se encontraron con un Betis que, o no quiere o, lo que tal vez sería más preocupante, no puede en Europa”.

“Ni siquiera ponerse por delante en el marcador fue suficiente para que los de Pellegrini sumaran ante Copenhague sus primeros tres puntos en la competición. Su fútbol conservador, contemplativo y sin ambición terminó siendo castigado por un rival que, con muy poquito, arañó un empate que enciende todas las alarmas en Heliópolis”, finalizaron.

Duros dardos contra Manuel Pellegrini y su Real Betis, quienes están en la séptima posición de La Liga en España, pero en Europa League, marchan en la vigésima séptima al finalizar la segunda fecha.