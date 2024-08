Gary Medel fue titular y jugó durante 68 minutos en el empate de Boca Juniors a un gol ante Estudiantes de La Plata, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 12 de la Liga Profesional de Argentina.

El bicampeón de América con La Roja cumplió anoche una de las mejores presentaciones en su regreso a la tienda ‘xeneize’. Olé calificó el desempeño del chileno con un 7, la mejor nota junto a Milton Giménez.

“Atento a los rebotes y a las coberturas. Se encargó de recuperar rápido, tocar para iniciar jugada y pasar al ataque. Firme con Piatti, le ganó el duelo”, indicó el reconocido medio trasandino.

A 22 minutos del final, el ‘Pitbull’ debió dejar el campo al presentar una molestia muscular. Ingresó Marcos Rojo en su lugar.

Tras el pitazo final, el formado en Universidad Católica protagonizó un fuerte reclamo contra el árbitro Darío Herrera. Cristian Lema y Milton Giménez también se sumaron a las quejas del cuadro ‘azul y oro’.

En un registro se le escucha decir a Medel: “¿Cómo que no es falta? Darío, me cobraste dos faltas a mí en el primer tiempo ¿Me tiene que tirar para que sea falta? En el primer tiempo me cobraste dos iguales”.

Picante final de partido en La Plata. Giménez marcó por Boca (52′) y Edwuin Cetre (80′) anotó por el ‘Pincha’.