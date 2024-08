El delantero Alexis Sánchez dejará Chile en las próximas horas para embarcarse a Europa y específicamente a Italia, donde tiene todo listo para continuar su exitosa carrera en el fútbol profesional.

Il Messaggero Veneto reveló que el atacante de 35 años manifestó su deseo de regresar a su primer destino en Europa, tras brillar en Cobreloa, Colo Colo y River Plate: el Udinese.

En su paso por el club entre los años 2008 y 2011, Alexis Sánchez deslumbró con 21 goles y 20 asistencias en 112 partidos oficiales en total.

Incluso, la publicación afirma que el ‘Niño Maravilla’ sostuvo una conversación telefónica con Gino Pozzo, dueño del elenco de Friuli, para expresarle sus ganas de volver a vestir la casaquilla bianconera.

Y en las últimas horas se dio a conocer los detalles del contrato, como el sueldo y la duración del vínculo con ‘Le Zebrette’.

El medio Eurosport indicó que el goleador histórico de La Roja firmaría por dos temporadas y tendría un sueldo de 1,5 millones de euros al año (1.548 millones de pesos).

Se espera que el acuerdo pueda ser oficializado durante los próximos días. Además, el periodista especializado en fichajes Gianluca di Marzio destapó la posible fecha de presentación de Alexis.

“El objetivo es presentarlo al público el martes 13 de agosto en Udinese, con motivo de la presentación del resto del equipo”, señaló.

An emotional comeback for Alexis Sanchez?

Udinese sent a formal proposal for the veteran Chilean to re-join the club as a free agent! pic.twitter.com/1Lw6gGfcXW

— 365Scores (@365Scores) August 6, 2024