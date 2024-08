Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El director deportivo del Udinese, Gianluca Nani, despejó los rumores sobre el inminente regreso de Alexis Sánchez al club \'bianconero\', luego de que el Olympique de Marsella desistiera de ficharlo. A pesar del sólido historial del delantero chileno en Udinese, Nani sorprendió al afirmar que no hay negociaciones en curso para su contratación, señalando que, aunque no descarta futuras oportunidades, por ahora no hay posibilidades concretas de su regreso.