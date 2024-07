El arquero chileno Lawrence Vigouroux cambió de club en Inglaterra y, en la temporada que está por comenzar, jugará en la Championship (segunda división).

Luego de un paso por el Burnley, donde apenas sumó convocatorias a la banca de suplentes, el portero nacional fichó por el Swansea.

El elenco galés confirmó el arribo del guardametas este martes, dándole la bienvenida con un video en redes sociales.

El portero, en tanto, destacó lo importante que fue la presencia del entrenador Luke Williams en el club para decidirse a fichar por el Swansea.

Con el DT, Lawrence Vigouroux disputó muchos minutos en el Swindon Town y espera repetirlo ahora en el conjunto de los ‘Cisnes’.

“Estoy absolutamente encantado de unirme a un gran club. No puedo esperar para empezar y espero con ansias la próxima temporada”, dijo también el otrora seleccionado de La Roja.

Vale mencionar que la temporada de la Championship arranca la segunda semana de agosto. El Swansea iniciará el torneo visitando al Middlesbrough el sábado 10.

