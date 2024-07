Bastante movido fue el redebut de Gary Medel en Boca Juniors, específicamente en el empate del ‘xeneize’ a dos goles en su visita a Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Argentina.

El chileno jugó desde el primer minuto de defensor central y fue reemplazado en los descuentos, a los 90+1’, por Walter Ariel Molas.

El bicampeón de América con La Roja hizo noticia en su primer partido del segundo ciclo en los ‘azul y oro’ por protagonizar un encontrón con Milton Delgado, de 19 años.

Un registro muestra al ‘Pitbull’ enfurecido saliendo del área para retar con fuerza al joven mediocampista de contención, reprochándole más actitud: “¡Corre dale la con…de tu madre, corre, corre!”, le gritó el formado en la UC.

Delgado solo atinó a mirarlo y hacerle unos gestos con las manos, en una situación que estuvo cerca de descontrolarse en el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, en Buenos Aires.

Un reto que en general no fue bien visto por la afición xeneize, que criticó el desempeño del chileno en su redebut: “Muy picante ¿Demasiado?”, “¿Es pelotudo, no?”, “Mala leche”, “No lo banco en esta”, fueron algunos de los comentarios.

En tanto, un número menor de hinchas miraron con otro prisma la acción y destacaron el liderazgo del chileno.

El fuerte reto de Medel a juvenil de Boca

“Medel” Porque insultó a un compañero de 18 años en su primera reaparición con la camiseta de Boca: “¡Corré, la c… de tu madre! ¡Corré!”. pic.twitter.com/zvmOH6Q72P — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 22, 2024

"CORRÉ DALE, CORRÉ, CORRÉ…" El Pitbull Medel se la agarró contra el pibe Delgado en Varela: ¡MUY PICANTE! ¿DEMASIADO? 📺 #DisneyPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/KWmiqvE3PW — SportsCenter (@SC_ESPN) July 22, 2024

Medel le dijo que corra, y el no corre hace como 5 años 🤭 https://t.co/82n5wwJlZj — Ampuerismo (@_JorgeV__) July 22, 2024

Justo Medel viene a decirle "Corre" a alguien jajajaja me rio para no llorar https://t.co/ZG5KDGUNTt — Sekkun (@Sekkun_2108) July 22, 2024

Medel es pelotudo no? Le reprocha a un pibe que no corre y lo que menos hizo Medel en el partido fue correr no paro a nadie esta noche. Y si mejor jugas bien en vez de hacerte el picante? https://t.co/zAjAWCH25q — Hincha de boca y anti k (@0descensos1993) July 22, 2024

Yo soy Martínez, lo bajo a reserva a Medel.

Y lo hago correr 150 kilómetros solo, y le digo CORRE! Mala leche de mierda, chileno boludo, no te metas con los pibes, de ningún club. https://t.co/gxc6gshNqB — Careagalista5️⃣🇱🇻 (@Careagalista) July 22, 2024

Es irónico que lo diga Medel siendo un chancho de 130 kilos que al primer pique le agarra pulmonía https://t.co/zQqpWmUm9K — Just Mati (@JustMxti) July 22, 2024

Que tipo horrible Medel no se para que lo trajimos https://t.co/czfokkLPQ5 — Marcelo Artime (@marceloartime) July 22, 2024

Pésima actitud de Gary Medel exponiendo al juvenil Delgado. El aprendizaje del joven debe venir de otra manera, no con un reto tan exagerado. No es por ahí. pic.twitter.com/eiV09vFCJm — Seba Infanzon (@unico_grande_12) July 22, 2024