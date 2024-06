Alexis Sánchez sumó en las últimas horas un nuevo pretendiente. Matteo Moretto, una de las mayores y mejores fuentes de información del mercado de fichajes en el fútbol, situó al chileno en un equipo que quiere reverdecer laureles en Europa.

Con un escueto posteo, el periodista deportivo italiano reveló que el Panathinaikos de Grecia tiene en carpeta a ‘Maravilla’ de cara a la temporada 2024-2025.

El equipo que quiere al tocopillano viene de acabar cuarto la liguilla por el título del campeonato local, con 72 puntos. El campeón fue el PAOK de Salónica con 80 unidades.

Además, la tienda del Trébol jugó la Europa League terminando en el fondo del Grupo F con cuatro puntos de 18 posibles y siendo superado por el Villarreal (13), Rennes (12) y Maccabi Haifa (5).

Ahora, el elenco de la ciudad de Atenas -el segundo más ganador del país tras el Olympiacos– quiere recuperar el protagonismo en Grecia y en el Viejo Continente. La última vez que ganó la Superliga fue en la campaña 2009-2010.

Por ello, Alexis Sánchez aparece como el futbolista ideal para el resurgimiento de ‘Los Verdes’. Llegaría para ser el estandarte del plantel del uruguayo Diego Alonso, anunciado recién el lunes como nuevo DT del primer equipo.

