El futbolista chileno Darío Osorio se ha convertido en el jugador nacional mejor valorado en Europa tras su exitosa temporada con el FC Midtjylland de Dinamarca, despertando el interés de destacados equipos europeos como el AC Milán, Olympique de Marsella y ahora, el histórico Liverpool que planea desembolsar entre 8 y 10 millones de dólares por su fichaje. A pesar de las ofertas tentadoras, el club danés mantiene la calma y no muestra prisa por vender a uno de sus jugadores más prometedores. Osorio, cuyo futuro podría estar en el Liverpool, ha llamado la atención de los mejores equipos del mundo, generando expectación sobre su próximo destino.

Dario Osorio se ha convertido en el jugador chileno mejor tasado en el Viejo Continente y su título en su primera temporada con el FC Midtjylland de Dinamarca, ha generado que los ojos de brillantes equipos en Europa posen sus ojos en la carta del chileno.

Mucho se ha hablado de AC Milán y de Olympique de Marsella, quienes siguen de cerca a Osorio, pero ahora, han revelado que un equipo histórico, ganador de Champions y emblema de Inglaterra prepara un millonario movimiento por Dario.

Según reportes de El Deportivo, Liverpool se mueve entre las sombras para quedarse con el fichaje de Dario Osorio, planificando comprar parte del pase del chileno por la suma entre 8 a 10 millones de dólares.

En caso de que llegue a buen puerto la oferta y Dario Osorio se calce la indumentaria ‘Red’ de Liverpool, el movimiento sería uno de los más caros en casi una década, recordando el pase de Matías Fernández hacia Sporting Lisboa, movimiento que costó unos 9.5 millones de dólares al conjunto portugués.

No hay apuro en la venta de Dario Osorio

Sin embargo, desde el elenco danés guardan mesura y no se impacientan por obtener dinero y vender a uno de los jugadores más prometedores que tienen en su plantilla.

El subdirector deportivo del club campeón de Dinamarca, Ove Pedersen, charló con el citado medio y detalló que “usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es la forma en la que trabajamos”.

“Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada”, indicó.

Resta esperar el mercado de pases para ver cuál es el destino de Osorio. Por un lado tiene todo para seguir explotando en Dinamarca, pero sus actuaciones llaman la atención de los mejores equipos del mundo que no dudarían en negociar por él si mantiene un alto nivel de competencia.

Olympique de Marsella también lo tiene en la mira y es solo cosa de tiempo para que salga de las filas del Midtjylland.