Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El futuro de Alexis Sánchez es incierto después de la temporada 2023-24 en Europa. El delantero chileno planea tomar decisiones tras la Copa América de EE.UU., con rumores de seguir en Europa, sin acercamientos con clubes aún. Resurge interés de River Plate en su regreso, no renuncian al anhelo de tenerlo, con motivos para ilusionarse. River pisa fuerte por el goleador histórico de La Roja, con contactos recientes y posibilidad latente mientras no firme con otro club. Se perfilan para tentarlo con un segundo ciclo en el club y aspirar a Copa Libertadores y Liga Profesional. Alexis quedará con su pase en poder a fines de junio tras no renovar con Inter de Milán, con pasado en River entre 2007 y 2008.