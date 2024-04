Tras su exitoso paso por el Olympique de Marsella, Alexis Sánchez regresaba en agosto de 2023 al Inter de Milán con la confianza de capturar una camiseta de titular. No obstante, el entrenador Simone Inzaghi dijo otra cosa.

El DT ‘neroazzurro’ utilizó a Lautaro Martínez y Marcus Thuram como la dupla ofensiva titular y ‘Maravilla’ volvió a sentirse desplazado. Solo ha disputado 612 minutos en la Serie A.

El tocopillano finaliza contrato con el cuadro lombardo en junio de 2024. Luego de una ola de rumores sobre su futuro, con al menos cuatro clubes sonando con fuerza (Udinese, Trabzonspor, River Plate y Flamengo), en Italia entregaron importantes pistas sobre sus próximos pasos.

Y el encargado de sorprender en las últimas horas fue el periodista Fabrizio Romano, llamado ‘el oráculo italiano del mercado de fichajes de fútbol’.

En sus redes sociales, el profesional nacido en Nápoles confirmó el futuro de Alexis Sánchez. Reveló que el goleador histórico de La Roja no renovará su contrato con el Inter y se marchará libre en junio próximo.

“Alexis Sánchez dejará el Inter como agente libre al final de la temporada actual como se esperaba, listo para intentar un nuevo capítulo en el verano (europeo)“, escribió en su cuenta de X.

Además, Romano destapó que el centrocampista italiano Stefano Sensi también dejará en junio la tienda ‘neroazzurra’ con el pase en su poder.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.

Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024