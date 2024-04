La irregularidad del Real Betis en la presente temporada 2023-2024 tiene al entrenador chileno Manuel Pellegrini en la cuerda floja.

El cuadro verdiblanco sufrió tempranas eliminaciones internacionales, tanto en la Europa como en la Conference League, y en la actualidad es octavo en la liga española, fuera de la zona de clasificación a copas continentales.

Por esta razón, el ‘Ingeniero’ se encuentra en la incógnita si continuará en el elenco andaluz para los próximos desafíos.

Incluso, el diario italiano Il Messaggero publicó a comienzos de semana que Pellegrini estuvo presente en el Estadio Olímpico de Roma para presenciar el Derby della Capitale, donde la ‘Loba’ derrotó a Lazio por 1-0.

Además, la publicación apuntó que el director técnico nacional se reunió con dirigentes del cuadro del club ‘giallorosso’.

Ante esto, el ex DT del Real Madrid y el Manchester City debió dar explicaciones este jueves en la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Celta de Vigo.

“Yo no fui a ningún partido (a Roma), fui por cosas familiares. No sé de dónde salió la noticia. Yo tengo contrato en el Betis, me gusta cumplirlos y estoy muy contento aquí“, expresó.

Respecto a esta opaca temporada, que lo tienen complicado en el Betis, el chileno dijo que “han sido casi cuatro años muy regulares a excepción de este mes, hubo muchos factores como la eliminación en Europa. Hay cosas que afectan a los planteles. Nos planteamos objetivos altos y optimistas, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos hasta final de temporada”.

“Mantenemos la tranquilidad. Hay una evaluación del periodismo que es muy diferente a la de los técnicos, que están tres horas por día cada semana con los jugadores”, agregó.

En la misma línea, Pellegrini indicó que “si en un mes se pierden tres o cuatro partidos seguidos, no se puede detener un proceso tan largo. A veces se pierde jugando mal como ante el Rayo, otras veces fue con cosas positivas. Fuera hay que vender en las redes sociales con opiniones, pero es un mundo aparte”.

“No podría adivinar el futuro, solo sé que jugamos contra el Celta este viernes. No creo que sea un tema para darle más vueltas. Veremos cómo terminamos la temporada y cómo preparamos la siguiente”, complementó.

Por último, consultado por la posibilidad que Claudio Bravo vuelva a la titularidad bajo los tres palos, el ‘Ingeniero’ se limitó a decir que “voy a dar una opinión sobre todos los jugadores con este tipo de trayectorias. Siempre merece oportunidades, pero un entrenador tiene que ver lo mejor para el grupo. Le tocó un año complicado, todos los jugadores necesitan regularidad. Ahora está entrenando bien”.