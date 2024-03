Un jugador que sin dudas protagonizó más polémicas que alegrías para su club en suelo nacional fue Jordhy Thompson, extremo de Colo Colo que se vio envuelto en diversos casos de violencia intrafamiliar contra su expareja y que incluso estuvo en la cárcel antes de emprender rumbo a su primera experiencia internacional.

Fue el Orenburg de Rusia el equipo que confió en él para alejarlo de todos sus problemas en suelo chileno, pero a meses de su experiencia en el Campeonato Nacional, volvió a repasar su paso por Colo Colo y su mala experiencia con la justicia.

En una entrevista con Megadeportes de Meganoticias, Thompson comenzó detallando que “me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá. Pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá en estar bien yo, en estar tranquilo”.

“Orenburg me abrió las puertas en el momento en que estuve mal”, indicó.

Su paso por prisión preventiva

Por otra parte, recordó cuando estuvo por 9 días en prisión preventiva, luego de una de las últimas denuncias que realizó su expareja, Camila Sepúlveda y que lo tuvo en el centro de la polémica por todo el mes de noviembre del 2023.

Con relación a esto, recordó que “fue duro por lo que pasé”, para luego confesar que fue escaso el apoyo que tuvo del plantel ‘albo’ en esos momentos.

“Sólo me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí (en la cárcel): Damián Pizarro y Alan Saldivia, además de mi representante y mi familia”, aseguró Thompson.

“Ahí es donde uno se da cuenta los que están cuando uno está mal”, añadió para después sostener que “obviamente es entendible toda la gente que me criticó”.

Sin embargo, fue claro en agradecer a Colo Colo por el apoyo brindado en los meses de gran tensión y en donde pudo haber finalizado en prisión por más tiempo.

En sus palabras, Thompson señaló que “Colo Colo siempre me dio las oportunidades, por inmadurez mía no pude aprovechar las que me dio el club”.

“Obviamente les debo una disculpa por todo lo que pasó. Me hubiese encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo que lo que mostré en tan poco tiempo, pudo haber sido mucho más”, finalizó.

Cabe señalar que Jordhy Thompson se encuentra en calidad de préstamo en el Orenbug de Rusia y deberá regresar a Chile en julio del 2024 según dispuso la justicia chilena para dejarlo salir del país.