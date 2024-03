El delantero francés Antoine Griezmann contactó al crack de La Roja y el Inter de Milan, Alexis Sánchez, para ofrecer sus disculpas por el video viral donde lo insulta en medio del último enfrentamiento de Champions League.

Recordemos que ‘La Casa del Fútbol’ de Movistar España captó el momento en que el ariete galo del Atlético Madrid se burló, junto a su compañero argentino Rodrigo de Paul, del penal perdido por el ‘Niño Maravilla’ en la definición de los doce pasos.

“¡Cagón! ¡Es un cagón el chileno! ¡Cagón!”, gritó Griezmann de manera efusiva, abrazándose y celebrando con el trasandino.

Luego que el video de tomara los principales medios deportivos, y que su Instagram fuera ‘invadido’ por hinchas chilenos que le reprocharon su conducta, Griezmann se puso en contacto con el tocopillano.

Así al menos lo asegura el prestigioso Diario Marca, que detalló que Sánchez respondió que sus disculpas no eran necesarias y que él comprendía que todo quedaba dentro del campo de juego.

“Cuando Antoine se puso en contacto con él para trasladarle sus disculpas y explicarle el motivo que le había llevado a verter esas palabras, el exjugador del Barcelona aceptaría el perdón”, dice el medio hispano.

“(Sánchez) No tuvo duda de que el propósito de Griezmann no era otro que animar a Oblak, descartando por completo que realmente estuviera convencido de que Alexis no tenía capacidad para lanzar el penalti”, agrega.

Finalmente, Diario Marca hizo hincapié en que, pese a que las Redes hicieron explotar la polémica, “Griezmann y Alexis zanjarían el asunto como dos hombres de fútbol que no ven más allá de lo que ocurre en el césped y que saben que siempre hay ayudas ‘invisibles’ que también ayudan a decantar partidos”.

Consignar que ambos jugadores podrían verse las caras el próximo 26 de marzo cuando Chile visite a Francia en Marsella. Ambos fueron convocados y, de no pasar algo increíble, serán rivales ese día.