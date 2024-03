El futbolista chileno Alexis Sánchez registró una destacada actuación el pasado lunes en el duelo entre su equipo, el Inter de Milan, y Genoa, por la Serie A.

El ‘Niño Maravilla’ brilló como en sus mejores momentos y se hizo presente con un gol y una formidable asistencia, para una sufrida victoria por 2-1.

El excelente rendimiento del tocopillano seguramente despertó el interés de más de un club en el Mundo, teniendo en cuenta que su contrato con el ‘neroazzurro’ expira en junio próximo.

Sin embargo, en Italia aseguraron que Sánchez ya tiene un plan definido y que su objetivo no es otro que mantenerse en el Inter.

Fue el periodista Nicolò Schira, especialista en mercado y parte de Transfer Market, quien dio a conocer el ‘bombazo’ sobre el formado en Cobreloa.

“El contrato de Alexis Sánchez con el Inter expira en junio de 2024 y le gustaría quedarse”, expresó tajante.

“En enero pasado ya rechazó algunas ofertas de clubes saudíes, brasileños y turcos”, agregó el comunicador.

Finalmente, Schira remarcó que en Inter también están entusiasmados con el repunte futbolístico de Alexis y que “en los próximos días se esperan conversaciones con el agente Fernando Felicevich”.

Alexis #Sanchez’s contract with #Inter expires in June 2024: the forward would like to stay. El Nino Maravilla has turned down some bids from Saudi, Brazilian and Turkish Clubs last January. Expected a talks with agent Fernando Felicevich in the coming weeks to discuss the future…

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 5, 2024