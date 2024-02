El Inter de Milán goleó este miércoles al Atalanta (4-0) en San Siro, rubricando su tercer 4-0 consecutivo en Serie A, aumentando su ventaja con su perseguidor a 12 puntos y dejando el ‘Scudetto’ visto para sentencia cuando faltan todavía 3 meses de campeonato.

Es solo cuestión de tiempo que el Inter levante su vigésimo ‘Scudetto’ y borde su segunda estrella encima del escudo. Cada una significan 10 títulos de Serie A. Ya ganó en enero su primer título, la Supercoppa de Italia; se fue con ventaja de la ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (1-0) en febrero; y cuando asoma marzo dejó visto para sentencia, más todavía, el campeonato doméstico italiano, en el que no tiene rival.

No es casualidad que los de Simone Inzaghi aguanten tan bien jugado casi cada tres días. Son un proyecto perfectamente trabajado con una plantilla amplia en la que la ‘Unidad B’ mantiene el nivel y está igual de enchufada. Esta vez, sin Calhanoglu, ni Thuram, ni Acerbi, titulares indiscutibles, pasaron por encima de los de Bérgamo.

Y es un equipo que sabe a lo que juega, que interpreta a la perfección los partidos, que mantiene la puerta a cero, que se adapta al rival, que sabe correr y replegarse, que sabe cuando hacer daño y cuándo sufrir. Y, casi más importante que el cuándo, es que sabe sufrir. Algo que le pasó en los primeros compases del duelo ante un Atalanta que salió con todo a por la plaza ‘Champions’ que se pelea con el Bologna.

De hecho, los de Gian Piero Gasperini inauguraron el marcador a los 11 minutos con el tanto de De Keteleare, ex del AC Milan, pero el VAR intervino para anular el tanto por mano previa.

En ese momento cambió el partido, le dio la vuelta a las sensaciones. Ganó impulso un Inter que vio cómo el Atalanta se derrumbó mínimamente por el contratiempo y se puso por delante en el minuto 26 tras el fallo de Carnesecchi, meta de la ‘Dea’, que dejó fácil el tanto para Darmian tras un error en una salida.

El 1-0 en San Siro acabó con el partido. El Inter exhibió todo su potencial y cada minuto que pasaba era más superior. Lautaro amenazó con un zapatazo al larguero y cumplió su desafío con otro, esta vez con su zurda, desde la frontal, que puso el 2-0 al borde del descanso.

No consiguió Gasperini convencer a los suyos de que podían remontar. Quizá no le dio tiempo a creérselo a la ‘Dea’, que en menos de 10 minutos cometió un penal que acabó con cualquier tipo de esperanza. Y eso que Lautaro erró desde los once metros, pero el rechace lo recogió un avispado Dimarco. Todo funciona en casa Inter. Hasta el más mínimo detalle.

Con el 3-0 Inzaghi empezó a mover el banquillo. Fuera Lautaro, Dimarco y Mkhitaryan. Se puede permitir el lujo el técnico. Entraron Alexis Sánchez, Frattesi y Carlos Augusto.

Entre los 2d¿s primeros fabricaron el cuarto y definitivo. Alexis tiró de pillería en un saque de falta, hizo una seña y Frattesi estuvo rápido para verla. Balón al primer palo y remate del centrocampista, que curiosamente tuvo que marcharse sustituido por molestias en esa jugada.

El Inter fue, otra vez más, la enésima de la temporada, un torbellino. Olés en la grada en los últimos minutos. Indiscutible merecedor del título, ya lo saborea. Puede incluso ganarlo en abril, en casa y contra el AC Milan. A este ritmo, todo es posible.