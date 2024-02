Alexis Sánchez se encuentra remando contra la adversidad en Italia, luego de los pocos minutos que ha tenido en la temporada de la mano de Simone Inzaghi, quien ha optado por la titularidad de Marcus Thuram y Lautaro Martínez, en desmedro del tocopillano y Marko Arnautovic.

Sin embargo, el panorama parece empeorar para el chileno con un nuevo movimiento que planea el conjunto ‘lombardo’ en donde se ve la posibilidad de reforzar el ataque de cara a la siguiente temporada.

Hace algunas semanas se informó del interés del cuadro ‘nerazzurri’ por el delantero iraní y estrella del Porto, Mehdi Taremi, pero ahora, se confirmó el primer paso para abrochar la llegada del atacante.

Según confirmó Fabrizio Romano, Inter “ya ha reservado pruebas médicas para que Mehdi Taremi se incorpore como agente libre en junio”, abriendo la puerta de salida para Sánchez y Arnautovic.

🚨⚫️🔵 EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!

Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.

Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024