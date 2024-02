Ronnie Fernández fue una de las grandes figuras del fútbol boliviano en la pasada temporada, luego de convertirse en goleador y estrella del Bolivar de Beñat San José, tras un paso un tanto problemático por Universidad de Chile.

Lo cierto es que Fernández encontró en Bolivia el club perfecto para relanzar su carrera y ahora, tras un brillante 2023, acaba de llegar a un acuerdo con un equipo de una exótica liga del Sudeste Asiático.

Se trata del Selangor FC de Malasia, quienes confiaron el Ronnie para convertirlo en el nuevo delantero estrella del conjunto ‘Redgiants’.

En sus redes sociales, el cuadro que hace de local en la ciudad de Shah Alam, comunicó en sus redes sociales la llegada de Ronnie Fernández.

En la publicación, el elenco malasio destacó los pasos del delantero por La Roja al señalar: “En las eliminatorias mundialistas del continente sudamericano jugó ante Uruguay y Brasil en marzo de 2022″.

“También ha sido convocado para unirse a La Roja en los amistosos internacionales de junio contra República de Corea, Túnez y Ghana”, indicaron.

Por su parte, Ronnie Fernández declaró en sus primeras palabras como el nuevo jugador del Selangor FC que “esta es la primera vez que vengo al sudeste asiático. Estoy muy emocionado de ser parte de Selangor FC“.

“Todo lo que sé sobre este gran club es su gran historia y la afición que siempre apoya al equipo. Daré lo mejor de mí para ayudar al equipo a conseguir la mejor temporada para 2024/2025 en la Liga de Malasia y la ACL 2″, finalizó.

Un nuevo paso para Ronnie Fernández en el fútbol internacional, luego de firmar una brillante temporada con Bolivar en donde marcó 23 goles en 49 participaciones con la camiseta ‘Celeste’.

