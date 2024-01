El volante Felipe Gutiérrez, ex Universidad Católica, confirmó que no volverá al fútbol profesional y anunció su retiro por una complicada enfermedad.

Felipe Gutiérrez, volante formado en Universidad Católica, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional.

El exjugador del Sporting Kansas City no jugaba desde octubre de 2023 y, pese a que se especuló con su regreso a Chile, finalmente decidió colgar los botines por complicaciones derivadas de una enfermedad.

Gutiérrez hizo pública su decisión con una imagen de su último partido, cuando el 7 de octubre pasado enfrentó al Real Salt Lake por la MLS estadounidense.

“Y si, este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, ¿pero qué puedo decir? Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección”, escribió el ‘Pipe’.

“Y ahora queda decir hasta pronto fútbol, ya que seguiré en busca de nuevos objetivos cerca de este deporte que tanto amo. Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo”, añadió el ex Universidad Católica.

En la misma línea, Felipe Gutiérrez indicó que “siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mi. Creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”.