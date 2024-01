Una pequeña crisis se ha instalado en el Real Betis, todo esto luego de acumular 2 derrotas y 3 empates en los últimos 5 partidos, duelos en los cuales han tenido la oportunidad de quedarse con la victoria, pero las desconcentraciones en momentos cruciales han privado a Manuel Pellegrini de la sonrisa junto a los ‘heliopolitanos’.

Sin embargo, otra arista de esta crisis de acaba de revelar y tiene como protagonista al estratega nacional y a un pilar del conjunto ‘andaluz’, Andrés Guardado, mítico volante mexicano que cuenta con 5 participaciones en mundial en sus espaldas.

Según cuenta información entregada por MuchoDeporte en España, Pellegrini y Guardado -quien es capitán en el plantel- tuvieron una fuerte discusión en el entretiempo del duelo ante Girona, uno que finalizó con igualdad en el marcador y que terminó con el mexicano saliendo en el arranque del complemento y siendo remplazado por el portugués, William Carvalho.

Tras eso, el ‘Ingeniero’ golpeó la mesa y privó de ver acción al azteca en los dos duelos posteriores, ante Celta de Vigo y Alavés, enfrentamientos en donde Real Betis perdió.

La aclaración de Andrés Guardado

No obstante, para disipar todo tipo de especulaciones, fue el propio jugador que en conversación con Radio Sevilla, aclaró lo sucedido con Manuel Pellegrini y brindó su postura tras haber discutido con el DT chileno.

En sus palabras, Andrés Guardado detalló que “el míster y yo somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos también. Eso no tiene que asustar a nadie, no veo el escándalo por una discusión. No gusta que se filtren este tipo de cosas que son internas, pero sí, pasó, discutimos, fue una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa”.

“En tres años y medio ha habido de todo, ha dado para mucho. Cada uno quiere ganar, queremos lo mejor para el equipo y nada más. Mi relación con el míster es perfecta, sería tonto de mi parte tener problemas con él porque por él estoy aquí, soy realista, él fue el principal motivo por el que me quedé un año más. pero eso no quita para que cuando yo vea cosas se lo diga, como muchas veces pasa”, indicó.

Posteriormente, aclaró como es la relación con Pellegrini tras lo sucedido hace un par de semanas, en específico el 21 de diciembre del 2023.

Con relación a esto, el mexicano comentó que “sigue todo igual, cuando hay una discusión de este tipo, porque sí fue fuerte, el entrenador tiene derecho de tomar sus decisiones y eso le tocará a él explicar sus decisiones técnicas. Pero seguramente habrá estado influido por la pelea que tuvimos. Ya nos reconciliamos, todo sigue igual”.

“Es normal que cuando hay una cierta crisis”

“Es normal que cuando hay una cierta crisis salgan este tipo de informaciones. Es normal que cuando hay una cierta crisis salgan este tipo de informaciones”, sentenció.

Por otra parte, deslizó que “tuvimos una conversación como otras muchas veces, nos hemos sentado, hablado largo y tendido nos dijimos las cosas a la cara. No todo tiene que ser perfecto, para que todo funcione hay que decirse las cosas a la cara, a veces se puede estar equivocado por la calentura del momento. También es humanos arrepentirse y pedir disculpas si alguno de los dos se equivocó, lo más importante es el Betis y conseguir sus objetivos”.

Por último, reveló que se puso en el lugar del DT chileno al comentar que “es justo lo que hablé con Pellegrini, me decía que voy a ser entrenador y me daré cuenta de lo difícil que es. Pero yo ahora sigo pensando como futbolista y siempre quiero jugar. Como entrenador es muy difícil, hay que entender la situación, pero para mí no es nuevo”.

“El míster también tiene muchos años y sabe que todos quieren jugar y cuando no lo hacen, se enojen y tengan ciertos reclamos. Aquí se dice que uno está curado de espanto, el míster lo sabe, tuve una charla agradable con él, lo solucionamos perfecto porque nos queremos mucho, tenemos una relación impecable, no es casualidad que él decidiera que me quedara un año más, estoy muy contento con él y él con lo que puedo aportar dentro y fuera. Hay que entender a ambas partes”, finalizó.