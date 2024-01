Cuando Ben Brereton dejó el Blackburn Rovers hace algunos meses atrás para embarcarse en una nueva aventura con destino en España, nunca pensó que a la mitad de temporada con el Villarreal iba a ser uno de los jugadores más criticados en el ‘Submarino Amarillo’.

Su falta de gol en el cuadro español, acompañado de sus pocos minutos con los 3 entrenadores que han tenido los locales en el estadio La Cerámica, han llenado de incertidumbre y mermado la confianza a un jugador que aterrizó en un país hispano hablante para mejorar su idioma cuando representa a Chile.

Sin embargo, parece que eso va quedar atrás, todo esto luego de que el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, diera por confirmado su regreso a Inglaterra, esta vez para ver acción en la Premier League.

En lo detallado por el reconocido comunicador se revela que Brereton llega al Sheffield United, colista de la Primera División en Inglaterra, quienes acordaron con Villarreal la cesión por 6 meses hasta junio del 2024 con opción de compra.

En las palabras de Romano, se comunica que “Brereton viajará en las próximas 24 horas para realizarse exámenes médicos y firma de contrato. Sin cláusula de opción de compra, regresará al Villarreal en junio”.

Desafortunadamente, Sheffield United no ha tenido una buena participación tras ascender en la última temporada de la Championship a la Premier League y hasta ahora, acumula 15 derrotas, 3 empates y 2 victorias en 20 duelos disputados en la campaña, números que los dejan como colistas.

Independiente del rumbo que llevan los ‘Sables’ en Premier, la misión de Brereton es volver a recuperar el juego, confianza y sobre todo, el finiquito, uno que hoy en día no luce ni el España con Villarreal y en La Roja con la selección chilena.

🚨🔴 Ben Brereton Díaz to Sheffield Utd, here we go! Agreement reached on loan deal until June, @relevo first called interest.

Brereton Díaz will travel in the next 24h for medical tests and contract signing.

No buy option clause included, he’ll return to Villarreal in June. 🇨🇱 pic.twitter.com/17wMheefob

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024