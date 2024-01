Manuel Pellegrini es uno de los técnicos sudamericanos más reconocidos en el mundo del fútbol y es que sus pasos por el súper Málaga del 2013, Real Madrid, Manchester City, West Ham, entre otros, lo catapultan como uno de los mejores, si no el mejor adiestrador chileno.

Actualmente se encuentra manejando los hilos del Real Betis, en donde junto a Claudio Bravo y compañía, buscan seguir la buena senda que ha llevado el elenco andaluz desde la llegada del ‘ingeniero’.

Sin embargo, fue el propio estratega chileno que reveló que estuvo tentado a dejar la banca del cuadro español para arribar a una liga ‘exótica’ en el ámbito del fútbol.

En conversación con Diario AS, Pellegrini detalló que “hubo una oferta con papel desde Arabia Saudita. Era de mucho dinero”.

Su paso por China

Fue en ese momento que recordó su breve paso por el fútbol de China, cuando dirigió a Hebei Fortune entre las temporadas 2016-2018.

Con relación a esto indicó que “yo le había dicho que sí a China hace años. Entonces había terminado con el Manchester City, esperé otras opciones como el Milán o incluso el Mónaco”.

“Me ofrecieron transformar un club por completo. Hicimos el plantel, el campo de entrenamiento, todo… era una buena oferta económica y una oferta cultural que era importante porque me permitió conocer China, Japón, Vietnam… Mi familia nos inculcó siempre la cultura y la lectura”, sentenció.

“No hubiese sido leal de mi parte”

Para finalizar, reveló los motivos que tuvo para desechar la oferta que de seguro venía acompañada de una gran suma de dinero.

“La diferencia (con la vez que se fue a China) es que ahora no estaba libre. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho. Pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte”, deslizó.

“Me llamaron, pero no quería romper un contrato. Sentía que no era el momento de irme, aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula”, finalizó.

Hace algunos meses informamos de la oferta que llegó hasta las oficinas del Real Betis proveniente del Al-Nassr, elenco que comenzaban un nuevo camino junto a Cristiano Ronaldo donde buscaban a Manuel Pellegrini para guiar al portugués y compañía.