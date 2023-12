Uno de los jugadores chilenos que ha tenido una campaña para el olvido en el segundo semestre del 2023 es Ben Brereton, quien llegó desde Blackburn Rovers a Villareal como toda una estrella, pero tras sus primeros meses en España, se ha llenado de críticas al no anotar en un duelo oficial con el ‘Submarino Amarillo’ en lo que va de La Liga, Europa League y Copa del Rey.

Esto ha generado que la escuadra española piense en un cambio de aires para el inglés nacionalizado chileno, quien tiene contrato con la institución hasta el 2027 y ya han aparecido algunos interesados, pero ahora, exjugadores y periodistas especializados de la Premier League le han recomendado a un elenco revelación que fijen la mira en Brereton.

Así fue como el exjugador del Manchester City y actual comentarista deportivo, Micah Richards, está a favor de que Aston Villa (tercero en la Premier League) de el golpe y se quede con el préstamo del delantero de La Roja y así, potenciar con un viejo conocido del país la ofensiva de Unai Emery.

En sus palabras, el exdirigido por Manuel Pellegrini en el cuadro ‘Ciudadano’, detalló que “saben con quién voy a ir, alguien que abandonó el jardín y probablemente no lo hayan visto jugar. Sin faltar el respeto, porque no vemos mucho la Championship. Siempre estamos trabajando, por eso vemos lo más destacado pero no siempre vemos los partidos”.

“Alguien como Brereton Díaz, que estuvo en Blackburn. Alguien que está justo un nivel por debajo de Watkins”, indicó.

Posteriormente, fue el periodista británico Dan Jones, quien replicó la propuesta de Richards al sentenciar que “es extraño. No creo que sea mala idea mirar a Brereton Díaz o a un jugador de su nivel. Pero el Aston Villa está en una posición en la que inesperadamente podría encabezar la liga”.

“Si estás en esa posición, aunque te sorprenda, probablemente buscarás hacer un movimiento más aparte de firmar a Ben”, deslizó.

De esta forma, se abre la opción de que Aston Villa, el elenco revelación de esta temporada en la Primera División inglesa, sea el lugar en donde Brereton pueda retomar su nivel evidenciado en el Blackburn Rovers, aunque la opción sea ingresando de suplente en los ‘Villanos’.