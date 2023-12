Hace un año, Argentina se consagraba por tercera vez en el Mundial tras imponerse ante Francia en los penales de Qatar 2022 y, ahora, un miembro del plantel revela que un chileno fue clave en la obtención del título: Manuel Pellegrini.

Fue el analista de videos, Matías Manna, quien aseguró que un método de entrenamiento del ‘Ingeniero’ les permitió ganar un duelo crucial en su camino a la final.

En la tercera fecha de la fase de grupos, la Albiceleste debía vencer a Polonia para sellar su paso a octavos de final, luego de superar a México y caer ante Arabia Saudita en el debut.

La tensión abundaba en el plantel trasandino y, prueba de lo anterior, fue lo que se vivió en el último entrenamiento antes del duelo ante los europeos.

“Antes del partido con Polonia, había tres puntos siempre en la charla previa al último entrenamiento. Uno de los puntos era que habíamos visto que el entrenador de Polonia admiraba a José Mourinho, que es el entrenador de la Roma donde estaban Leandro Paredes y Paulo Dybala”, partió relatando Manna a radio Urbana Play.

“Hacen un concepto defensivo muy determinado, que es que los defensores se meten al área chica muy rápido en los centros. Habíamos entrenado y explicado que, en realidad, buscábamos el centro atrás para la aparición de algún interno, que era Alexis Mac Allister en ese momento. Era un momento de tensión total”, añadió el asistente del técnico Lionel Scaloni.

“Manuel Pellegrini hizo esto”

Luego de la conversación con el plantel, un jugador de acercó a Matías Manna. Era Germán Pezzella, defensa del Real Betis de Manuel Pellegrini.

El central argentino ya había enfrentando con el equipo español dos veces a la Roma de Mourinho, con un triunfo y un empate en la Europa League, y contó que el ‘Ingeniero’ chileno había dado con la clave para romper el cerco defensivo que inspiraba al DT polaco.

“Se pasó la charla y vino un jugador suplente, Germán Pezzella, que estaba en el Betis y había enfrentado a la Roma de Mourinho, y había entrenado ese concepto”, explicó Manna.

“Cuando termina la charla, me dice ‘Mati, nosotros entrenamos de tal manera’. Yo eso se lo comunico a Lionel Scaloni y Pablo Aimar mientras caminábamos al último entrenamiento antes del tercer partido, y ellos modifican algo de la práctica por lo que dijo un suplente”, complementó el analista de videos, quien trabajó con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en La Roja.

Sobre el cambio de táctica, Manna recalcó que “hay un clima de trabajo que está bueno, porque a lo mejor en otro momento el suplente no se anima a hablar o no quiere hacerlo. O yo no me atrevo a hablar con el entrenador porque no es el momento”.

Revisa lo que aprendió Argentina de Manuel Pellegrini (desde 04:11):