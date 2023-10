El conflicto armado que se está tomando Medio Oriente en estas últimas semanas también ha golpeado al fútbol, ya que existe un equipo israelí que está disputando la fase de grupos de la Europa League y que precisamente debía jugar ante el conjunto del inglés-chileno Ben Brereton, el Villareal.

El duelo entre el ‘Submarino Amarillo’ y el Maccabi Haifa, partido válido por la tercera fecha del grupo F, estaba pactado en primera instancia para este jueves 26 de octubre, pero ahora, la UEFA intervino y modificó la fecha del compromiso que se disputará en el estadio La Cerámica de España.

En un comunicado de prensa, el ente rector del fútbol europeo detalló que finalmente, el compromiso entre españoles e israelitas quedó pactado para el miércoles 6 de diciembre en España.

Por otra parte, aseguran que el duelo de vuelta entre ambos seguirá programado para el 9 de noviembre, pero será disputado en un escenario neutral que aún está por confirmar.

Sin embargo, esta decisión de reprogramar el partido en que Villareal será local choca con la segunda ronda de la Copa del Rey, fase en donde los españoles aún deben clasificar.

En caso de que se de ese escenario, la UEFA aseguró que los duelos en el marco de la competición española se llevarán a cabo la semana del lunes 20 al viernes 24 de noviembre (día y hora por confirmar).

