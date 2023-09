Arturo Vidal volvió a revolucionar las redes con declaraciones, esta vez en el ámbito del fútbol. Su víctima esta vez fue Erik ten Hag, entrenador del Manchester United inglés.

El jugador del Athletico Paranaense de Brasil, actualmente en recuperación tras sufrir una rotura de meniscos defendiendo a La Roja, criticó al DT neerlandés de los ‘Diablos Rojos’ por la salida de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, hoy en el fútbol árabe.

“Ese entrenador entró mal. ¿Cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Así son estos tipos. Por eso en algunas ocasiones los entrenadores que llegan dejan tremenda cagada. Terrible”, dijo en un contacto en su canal de Twitch.

“No sé como pensarán. ¿Sacar a Cristiano? Era el goleador y lo saca”, agregó.

Y tras cartón, el ex Juventus, FC Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán se acordó sorpresivamente del argentino Jorge Sampaoli, lanzándole un dardo. El ‘King’ aún no olvida los escasísimos minutos que tuvo en el Flamengo con el otrora seleccionador nacional.

“Los pelados (calvos) son muy complicados“, apuntó el volante de 36 años.

Además, el oriundo de San Joaquín exteriorizó su deseo de poner fin a su carrera en Colo Colo, el club que lo formó y donde inició su exitosa aventura profesional.

“Esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente, el cariño que se siente. Siempre lo he dicho, en algún momento y si Dios quiere se da la posibilidad, no voy a dudar en venir”, expresó.

Arturo Vidal está iniciando en Chile el proceso de recuperación de su rodilla derecha y el sábado pasado se le vio en las tribunas del estadio Monumental en la goleada del ‘Cacique’ por 6-0 sobre Cobresal.