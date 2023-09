Comienza el recorrido internacional con Toulouse para Gabriel Suazo en el Viejo Continente, un camino lleno de ilusión que comienza el cuadro francés, quienes están instalados en el grupo D de Europa League junto a Liverpool de Inglaterra, LASK Linz de Austria y el Union Saint-Gilliose de Bélgica.

En la primera jornada, los ‘Violetas’ deben viajar hasta el norte de Europa para enfrentarse al combinado belga que fue la revelación de ese país en la temporada pasada.

Con todo por delante, los franceses buscan sus primeros puntos en un duelo donde asoma como titular el exjugador de Colo Colo.

En el ambito internacional, Toulouse busca deshacerse de los malos resultados que han obtenido en la actual campaña de la Ligue 1, competición en donde solo han ganado 1 encuentro de 5 disputados.

El último enfrentamiento fue precisamente ante Olympique de Marsella, duelo en donde la igualdad quedó sellada en el marcador en un opaco duelo francés.

Cabe recordar que el conjunto de Gabriel Suazo llegó a esta instancia luego de ser el flamante campeón de la Copa de Francia de la temporada pasada, victoria y título que les dio el ticket para disputar Europa League.

El presente de Union Saint-Gilliose

Por su parte, el presente de Union Saint-Gilliose no es tan diferente a lo que se vive en Toulouse, ya que no han visto la luz en un arranque de temporada muy pálido y no consiguen una victoria hace 3 semanas.

Marchan en la novena posición de la competición en Bélgica y en su último duelo vienen de caer ante el Genk por 2 a 0.

El escenario dispuesto para la primera fecha del grupo D de Europa League será el Lotto Park, ubicado en Bruselas, lugar en donde Gabriel Suazo y compañía esperan sumar sus primeras unidades en una zona donde están emparejados con un grande del Viejo Continente como lo es el Liverpool.

Destacar que el duelo entre ambos arranca este jueves 21 de septiembre a eso de las 13:45 horas en suelo nacional.

Citados al encuentro

